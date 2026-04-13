Confusão por celular termina com homem esfaqueado no peito em Campo Grande

Um homem foi esfaqueado na noite deste domingo (12), no bairro Vila Moreninha, em Campo Grande, e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu na rua Ipamerim e foi atendido por equipes da Polícia Militar.

Conforme informações, a guarnição policial, ao chegar no local, os bombeiros já prestavam atendimento à vítima, que estava consciente. O homem relatou ter sido atingido por uma facada na altura do peito durante uma discussão envolvendo um celular.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local e não foi identificado pela vítima. O homem apresentava uma lesão perfurocortante na região torácica, mas estava estável e sem risco de morte no momento do atendimento, sendo encaminhado para a UPA Moreninhas.

Ainda segundo a ocorrência, não foram encontrados vestígios no local do crime após a verificação das equipes. O caso deve ser encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também