ApÃ³s chuvas baterem recorde, atrativos de Bonito voltam a funcionar

Após os passeios em Bonito e região terem sido paralisados por conta das fortes chuvas que caíram semana passada, mais de 80% dos atrativos e 90% das atividades de ecoturismo estão operando regularmente, nesta quinta-feira (9), conforme a secretaria municipal de Turismo do município.

As chuvas bateram recordes no mês de fevereiro em Bonito com 495 milímetros derramados, superando os 290 milímetros que castigaram a cidade em 2018. Desde aquele ano, vários planos de manejo foram implementados, um trabalho intenso realizado pelos atrativos, órgãos governamentais e organizações não-governamentais, como o IASB (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena).

Os atrativos que ainda estão fechados, já estão com volume de água e transparência normalizados, no entanto sofreram grande impacto nas estruturas de trilhas e deck e optaram por finalizar a manutenção dos espaços antes de retomar a atividade turística. Mas, estima-se, que mais de 90% dos passeios estão em funcionamento.

Segurança é prioridade – Durante live realizada na manhã desta quinta-feira (9), s empresários Bruno Leite e Kassilene Cardadeiro (H20 Ecoturismo) destacaram que se houveram menos impactos no turismo local este ano, apesar dos temporais, os reflexos positivos podem ser creditados nas ações de conservação do solo e dos mananciais, que estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado, prefeitura de Bonito e organismos ambientais.

Citando ainda a criação da Câmara Técnica, que estabeleceu restrições criteriosas na concessão de licenciamento ambiental na região.

Falou também sobre o fechamento dos atrativos, lembrando que eles não estão fechados por conta da cor da água e sim por questões de segurança. “Temos que ter parâmetros para reabrir uma atividade de ecoturismo, por excesso ou falta de água, e em alguns trechos os rios ainda mantém uma correnteza muito forte”, acrescentou Bruno.

O sistema de reservas (voucher) garante os direitos do turista, que pode remarcar seu passeio e se programar com tranquilidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também