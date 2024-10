Bodoquena é reconhecida como destino sustentável em premiação internacional

A cerimônia que concedeu a Bodoquena o Top 100 Stories da Green Destinations ocorreu nessa terça-feira (16), concretizando o município com as melhores iniciativas de turismo sustentável durante Conferência Global Green Destinations 2024. Ao todo, 17 destinos brasileiros participaram da competição.

A avaliação abrange de 15 a 30 indicadores de sustentabilidade, alinhados com as diretrizes do Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC). Para garantir sua inclusão, cada destino precisa atingir um mínimo de 60% de conformidade com esses critérios.

Os destinos selecionados ganham visibilidade internacional por suas iniciativas, tornando-se automaticamente elegíveis para o Green Destinations Stories Awards, cuja premiação ocorrerá durante a ITB Berlin 2025, o maior evento de turismo do mundo.

Bodoquena, que fica a 269 km da Capital, concorreu com a história “Parceria ambiental: fortalecendo comunidades por meio do turismo”. A cidade é uma das que participam do Programa Del Turismo, iniciativa parceira do Sistema Comércio, por meio do Senac MS, que conta também com apoio da Fundação de Turismo do Estado.

O programa tem o objetivo de promover o turismo sustentável e fortalecer a governança municipal de destinos turísticos.

O Diretor Regional do Senac MS, Vitor Mello, destaca a importância da premiação para o desenvolvimento da região. “Esse reconhecimento mostra que o caminho da gestão participativa com um modelo para o desenvolvimento econômico sustentável e a participação da tríade: comunidade, governo e empresa privada, cria ambientes favoráveis para a implementação de políticas que fortalecem o setor”, comemora. “Para o Senac, participar desse processo é gratificante, pois sabemos que estamos contribuindo para o progresso tanto do município quanto do Estado”.

Para Rodrigo Cidade, diretor superintendente do Instituto de Desenvolvimento Econômico Local (IDEL), criado pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC), esse reconhecimento é um marco histórico. “Ver esses destinos brasileiros no TOP 100 Stories é uma declaração poderosa de que o Brasil é a vanguarda do turismo sustentável. O trabalho realizado por cada um desses locais é uma prova viva de que podemos liderar o caminho para um futuro mais consciente, onde o turismo serve não apenas ao visitante, mas também à nossa terra e às nossas comunidades”, declarou.

A consultora de sustentabilidade pela BBW e coordenadora do Programa de Certificação Green Destinations Brasil, Malu Mayorga, destaca a importância de contar com os agentes locais durante todo o processo. “Eles trazem a realidade da comunidade para entendermos suas dores e traçar algumas soluções em conjunto”, diz. Ela explica ainda que, ao traçar um projeto de desenvolvimento sustentável a longo prazo, responsável, é necessário levar em conta todas as partes interessadas: “a comunidade interessada, o poder público – que é quem faz as Leis, dá incentivo para todas atividades e ações de cunho sustentável e os empresários. Todos, reunidos. É a melhor forma para fazer com que as necessidades de uma região sejam atendidas”.

