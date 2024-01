Mesmo com chuvas de verão, Bonito prevê aumento de 10% nas visitas a balneários

Durante as férias, a Capital do Ecoturismo, Bonito/MS, é um dos destinos mais procurados do país e do mundo. As atrações são variadas em meio à natureza, oferecendo muito espaço verde, múltiplas atividades de lazer em águas cristalinas e estruturas para todas as idades.

Os balneários são um dos atrativos favoritos do público que visita. Espaços ideais para a família ou grupo de amigos, localizam-se próximos ao centro da cidade e operam no sistema day-use.

Entretanto, é preciso ficar atento para quem optar passear pela região. Nesta estação do ano, principalmente em janeiro, pela presença de um El Nino haverá volumes de chuva acima das médias no Centro, Sul, Sudoeste (localização de Bonito) e Sudeste do estado, de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão.

Ainda segundo o meteorologista, isso significa enchentes e transbordamentos em rios e lagos nessas regiões. Serão dias muito quentes, até três graus ou mais, acima das médias. Os raios solares estarão muito verticais e agressivos, com raios UV extremos. O que exige cuidados com o câncer de pele.

A umidade relativa do ar muitas vezes ficará acima dos 45% nos valores mínimos, com sensação de mormaço. Serão raros valores abaixo dos 25%.

As chuvas surgem em pancadas. Algumas de forte intensidade e curta duração, trovoadas raios e rajadas de ventos acima dos 60 km/h, principalmente à tarde e começo da noite, gerando enchentes, inundações e transbordamentos.

A região poderá ter maior acumulado de chuva com valores médios próximos e até superiores a 200mm a cada mês.

Mesmo com previsão de temporada de chuvas, para janeiro e fevereiro de 2024, a estimativa é de crescimento de 10% nas visitações aos Balneários de Bonito, quando comparados ao mesmo período de 2023.

Segundo assessoria da Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), mesmo com períodos de chuva, até o momento as visitas estão dentro da normalidade. Os passeios mais impactados com as fortes chuvas são os balneários, porém, ainda seguem todos operando.

"Bonito/Serra da Bodoquena tem uma diversidade muito grande de passeios que mesmo com ocorrência das chuvas se mantem em operação", comenta a assessoria.

Visitações nos Balneários em 2023

Em 2023, os nove balneários de Bonito receberam 255 mil visitações de janeiro a novembro. O maior fluxo foi no primeiro mês do ano: 63 mil visitações, segundo a Assessoria de Imprensa da Rota Pantanal Bonito.

Margeando os principais rios da região da Serra da Bodoquena, os atrativos conectam o visitante à natureza exuberante e preservada, com suas matas, variedade de pássaros e animais: como os cardumes de peixes (piraputangas e dourados). Além da infraestrutura: restaurante com comidas típicas, quadra de esportes, salão de jogos, parque infantil, bangalôs, redário e passeios diversos, como flutuação.

A BCVB é a associação responsável pelo fomento e promoção do turismo nos balneários: do Sol, Refúgio da Barra, Praia da Figueira, Estrela do Formoso e o Municipal. Segundo a associação, as visitações nos balneários no mês de dezembro de 2023, quando comparadas ao mesmo período de 2022, tiveram um aumento de aproximadamente 12%.

Em janeiro de 2023, o destino recebeu 34.800 turistas, e em fevereiro, 21.883, segundo levantamentos do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), coordenado pelo BCVB.

