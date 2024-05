Bonito tem queda no Turismo em 2024, aponta levantamento

Bonito é considerado o principal destino quando o assunto é Turismo em Mato Grosso do Sul. É uma cidade e centro de ecoturismo no Estado, famoso pelos rios de água cristalinas, o qual atrai milhares de turistas anualmente. No entanto, dados revelam uma queda no setor nos últimos três meses, quando comparado com o ano passado. As informações são do OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito), coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau, membro da RBOT (Rede Brasileira de Observatórios de Turismo) e com o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Turismo de Bonito.

Conforme ainda o Boletim Mensal contendo informações sobre o desempenho do turismo em Bonito-Serra da Bodoquena no mês de abril de 2024, houve queda na Gruta do Lago Azul (Cartão Postal de Bonito) e no segmento de hotelaria referente aos meses de fevereiro, março e abril, quando comparado ao mesmo período em 2023.

A hotelaria, um dos seguimentos mais importantes do turismo na cidade, registrou uma taxa de ocupação de 45% em abril, uma das menores dos últimos nove anos para esse mês, registrando a mesma taxa de ocupação do ano de 2017, e ficando acima apenas de 2018, quando registrou 42% e 2021 com 19% de taxa de ocupação. Vale destacar que o período era pandemia da Covid-19.

Já a Gruta do Lago Azul, registrou uma das maiores quedas desde o início do monitoramento no mês passado, ficando acima somente de 2013 que registrou 39%, período esse em que a gruta passava por manutenção, e 2021 que registrou 19%, também durante a pandemia. Veja:

