Prefeitura investe R$ 9,5 milhões em Parque 'Cachoeiras do Ceuzinho'

Natureza, trilhas e espaço amplo para o lazer. A região da Cachoeira do Ceuzinho, uma área de 28 hectares às margens da Estrada Municipal CG-060, inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula, ganhará um novo papel importante na Capital. Isso porque a prefeitura vai construir o primeiro Parque Turístico Municipal de Campo Grande – Cachoeiras do Ceuzinho.

Localizado na APA (Área de Preservação Ambiental) do Ceroula, o 'Cachoeiras do Ceuzinho' será implantado com investimento de R$ 9,5 milhões, e tem a entrega prevista para 2024. As ações de implantação foram anunciadas na manhã de hoje (28), pela prefeita Adriane Lopes. De acordo com ela, serão obras breves, para dar a estrutura que permita a apreciação dos recursos naturais. Receptivo, playground, quiosques, passarelas, quadras, redários e trilhas constam no projeto.

Projeto do Parque

Segundo Adriane, a estrutura possibilitará a exploração adequada para os Campo-grandenses apreciarem os recursos naturais da região e também para os turistas. "As pessoas também precisam de lazer, e é isso que estamos buscando. Esse lugar já é lindo, de uma beleza natural, imagem só quando estiver pronto. É mais um sonho de Campo Grande se tornando realidade", ressaltou a prefeita.

Conforme o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, a concessionaria já tinha interesse em uma parceria com a prefeitura, afim de que o local fosse de visitação pública. Na opinião dele, será um dos parques mais bonitos da cidade. Em troca da área, a Energisa recebeu imóveis para implantar subestações de energia. “Hoje estamos coroando um projeto que foi salvo várias vezes. Esse espaço sempre foi visto com grande potencial para um ponto turístico e, finalmente, daremos isso a população", destacou.

A região total da Apa do Ceroula é de 56,5 hectares, com uma readequação feita no primeiro semestre deste ano. O parque ocupará área de 28 hectares. A área tem beleza singular, além da cachoeira do Ceuzinho, onde vai ser implantado o parque municipal, consta também o Inferninho, que atrai muitos visitantes, e o Morro do Ernesto, um lugar de visitação para apreciação do pôr-do-sol. Confira mais detalhes sobre o novo local:

