Programa Investe Turismo é lançado com meta de melhorar destinos turísticos e gerar emprego em MS

Para aumentar a competitividade dos destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, na quarta (3) o Sebrae, Ministério do Turismo e a Embratur lançaram o Programa Investe Turismo, um pacote de incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, melhoria de serviço e inovação para o setor. Mais de 100 pessoas participaram do lançamento na Unidade Regional do Sebrae em Bonito, a 261 quilômetros de Campo Grande.

Um dos presentes, o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio afirmou que agora o setor se tornou prioridade na agenda nacional. “Todos os estados da federação foram contemplados, essa parceria visa fazer toda a estruturação no sentido de capacitação profissional, a promoção dessas rotas tanto no mercado interno quanto no mercado internacional na atração de turistas, e sobretudo, estudos de viabilidade de investimento destas rotas, atração de investimento é geração de emprego e renda”.

No estado, serão mais de R$ 6 milhões para estimular o Turismo. Deste total, o Sebrae vai investir a maior parte, cerca de R$ 5 milhões. O pacote também conta com investimentos do Governo do Estado, Sistema Fiems (Federação das Indústrias do estado de Mato Grosso do Sul), Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) e Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul).

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o trabalho em conjunto vai injetar novas perspectivas para o desenvolvimento local. “Temos muito potencial, o Ministério do Turismo alinhou ao Sebrae um projeto de turismo nacional, nós temos um índice baixo de turistas internacionais no Brasil, então o setor empresarial precisa vir junto e dar o caminho”.

O Programa Investe Turismo vai atender a região do Pantanal Sul (Miranda, Aquidauana e Corumbá) e da Serra da Bodoquena (Bonito, Bodoquena e Jardim). As regiões foram escolhidas pelo Ministério do Turismo, com base em critérios técnicos, como estar presente no Mapa Brasileiro do Turismo 2018 e ter, pelo menos, um destino turístico consolidado no mercado internacional. Em todo o país, foram contempladas 30 rotas turísticas em 158 municípios, atingindo quatro mil empresas.

Acordo de cooperação

Ainda no evento, foi assinado o Convênio de Cooperação Geral para o Desenvolvimento do Turismo do Mato Grosso do Sul. O governador Reinaldo Azambuja afirmou que a primeira etapa é organização. “Vamos trabalhar outras rotas também, nossa função é o desenvolvimento de uma organização do setor do Turismo, nossa missão é juntar esses esforços, são técnicos extremamente qualificados e nisso o Sebrae tem uma expertise, para termos um programa com sustentabilidade”, disse.

Representando as federações, o presidente da Fiems, Sergio Longen, disse que o alinhamento vai trazer desenvolvimento para as indústrias do estado. Até o momento, mais de 90 empresários já aderiam ao projeto, que vai beneficiar micro e pequenas empresas dos segmentos do turismo e de produção associada, incluindo gastronomia, agroindústrias e os empreendimentos da economia criativa, como artesanato, designers, audiovisual, entre outros.

As rotas turísticas receberão um pacote de ações organizadas em quatro linhas de trabalho: o fortalecimento da governança, por meio de uma integração entre setor público e privado; a melhoria dos serviços e atrativos turísticos, com foco especial nas micro e pequenas empresas; atração de investimentos e apoio ao acesso a linhas de crédito e fontes de financiamento; e por fim, marketing e apoio à comercialização, com campanhas, produção de inteligência mercadológica e participação em eventos estratégicos.

