Roadshow de turismo na Argentina estreita laço de MS com o mercado sul-americano

Mato Grosso do Sul está participando do roadshow 'Gol te lleva a Brasil', realizado pela Gol Linhas Aéreas em países da América do Sul. O evento tem como objetivo fortalecer os laços entre o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, contemplando seis cidades e três países até o dia 22 de maio.

Mato Grosso do Sul participa da primeira etapa, na cidade de Mendoza, na Argentina, iniciada segunda-feira (13). Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo, esta é uma ação importante, focada num mercado que é novo para o Mato Grosso do Sul.

"O Estado vem investindo mais nesse mercado, pois entendemos que tem crescido no público argentino a vontade de conhecer destinos de ecoturismo e não somente sol e praia. Esse roadshow que é uma ótima forma de apresentar nossos destinos e nossos produtos e para operadores e agências parceiras da Gol. Então a expectativa de aumentar a participação do Mato Grosso do Sul nesse mercado é muito boa", explica.

Estratégia - As cidades participantes da ação foram selecionadas de acordo com o potencial emissivo e conectividade aérea da GOL Linhas Aéreas para o Brasil, seguindo os seguintes critérios: histórico de fluxo turístico para o Brasil; acessibilidade aérea; potencial emissivo de turistas; interesse pelo destino Brasil.

Em todas as cidades serão realizadas ações que propõem o fortalecimento do relacionamento com o mercado da América do Sul, incentivando a comercialização do destino de forma inovadora, gerando engajamento e desejo de consumo, visando o aumento do fluxo turístico e o desenvolvimento econômico do país.

