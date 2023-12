Venda de viagens no Réveillon pode ser 20,83% maior que em 2022 no Brasil

Segundo o Boletim Braztoa 2023 para o 2° semestre da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, o volume de vendas das operadoras do setor na alta temporada deve registrar uma alta de 36,84%.



As empresas ainda apontam que no Réveillon, as vendas ficam 20,83% acima do ano passado.



Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 36,84% das empresas do ramo apresentam faturamento acima do programado, 47,37% dentro do planejado, 10,53% muito acima das expectativas e apenas 5,26% abaixo do previsto. A comercialização de roteiros completos, compostos por transporte aéreo, hospedagem e serviços e passeios locais, lideram em todos os períodos.



O levantamento, realizado a partir de uma parceria da Braztoa com a SPRINT, traça o desempenho das operadoras de turismo, além de um panorama do que está por vir nos próximos 12 meses.





Os destinos nacionais mais procurados para Réveillon, são o Rio de Janeiro (RJ), seguido de Salvador (BA), Foz do Iguaçu (PR) e Fortaleza (CE), na segunda, terceira e quarta posições, respectivamente.



Já para as férias de verão 2023/24, o levantamento traz um mix de destinos que ocuparam o mesmo patamar em buscas, com a presença de Bonito (MS), Fortaleza, Maceió, Porto de Galinhas, Rio de Janeiro e Salvador.



