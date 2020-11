Vídeo: Depósito de papel vira abrigo para mais de 40 gatos abandonados

Um depósito comercial de papel em Campo Grande, acabou se tornando um abrigo para gatos que foram abandonados. Segundo uma funcionária, pessoas estão abandonando os animais dentro de caixas no local, que fica na rua Rua Constantino, na vila Anay, atrás do condomínio Guaianases. A funcionária Tania gravou um vídeo na segunda-feira (16), pedindo ajuda para contornar a situação.

Em conversa ao JD1 Noticias nesta quarta-feira (18), Tânia lara de Freitas (53 anos), que é classicadora de papel do depósito, contou que nunca nenhum funcionário chegou a ver quem faz o abandono no local de trabalho. Mas que no vídeo que gravou mostra como está a situação do depósito. “ Na filmagem é possível ver mais de 40 gatos, quando chego pela manhã estão todos miando de fome, alguns até encontro mortos.”, disse.

Dona Tânia conta que o local tem muro baixo e o portão é de grade, facilitando a entrada e descarte desses animais. “Como é de esquina, ai o pessoal coloca dentro da caixa e joga pra dentro, se não olharmos os bichinhos morrem do mesmo jeito.”, releva.

Após a publicação do vídeo nas redes sociais, ela contou que receberam dois sacos de ração, mas que não é suficiente para a quantidade de gatos no local, “Por dia, são 6 kg de ração pra adulto e 1 kg pra filhote.", explica.

Segundo a conversa, o que gera transtorno para os funcionários não é o fato de ter os gatos no local, o problema seria que há cerca de 4 meses o número de animais abandonados aumentou muito e muitos acabam morrendo de fome. Dona Tânia contou que apenas ela acaba cuidando dos animais e que não consegue marcar castração com o Centro De Controle De Zoonoses (CCZ).

Quem quiser ajudar com ração e castração pode entrar em contato com a Tânia pelo telefone (67) 93048483 (Atende pelo WhatsApp também).

Veja o vídeo:





Deixe seu Comentário

Leia Também