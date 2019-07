Vídeo: Felipe Araújo é encontrado 'apagado' dentro de BMW

Sarah Chaves, com informações do O Globo

O cantor sertanejo Felipe Araújo foi detido na manhã desta quinta-feira (11), de acordo com o portal de notícias do G1, o cantor foi encontrado literalmente apagado dentro de seu carro de luxo em uma movimentada avenida na cidade de Goiânia.

Segundo as informações de testemunhas o cantor seguia pela avenida Jamel Cecílio, quando parou o carro no meio da via, virou para o lado e dormiu

Agentes de trânsito chegaram a até o local para verificar o que estava acontecendo e encontraram o cantor dormindo,após ser abordado, foi verificado que Felipe não tem carteira de habilitação, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, os documentos do carro estavam vencidos e por estes motivos ele foi encaminhado para a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

Na delegacia ele disse que não acreditou que poderia causar algum mal maior o dirigir sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), afirmou que não dormiu dentro do carro, apenas parou pois se sentiu um mal-estar. Ele revelou que havia saiu de casa para comprar pamonha em uma pamonharia que fica perto da casa de seu pai.

Após prestar depoimento, ele foi liberado e seguiu para o aeroporto para viajar e dar continuidade a sua agenda de shows. A delegada Adriana Fernandes de Carvalho, afirmou que não houve necessidade do cantor ser submetido aos exames no Instituto Médico Legal (IML), por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro. “Ele estava bem, consciente, fala normal, não vimos, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, necessidade desse teste”, afirmou.

