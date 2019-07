Imagem forte – Pai morre após ataque de pistoleiros à carro de família

Lucas Alexandre Fogaça de Oliveira, 23 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (4) em ataque de pistoleiros na BR-163, próximo a cidade de Itaquiaí.

De acordo com informações do site Tá Na Mídia Naviraí, a vítima fatal seguia de carro com a esposa, Gisele Fogaça da Silva, 33 anos e uma criança de 2 anos. Devido ao sistema “Pare e Siga”, da CCR MSVia, Lucas parou o veículo que conduzia na rodovia, momento em que uma caminhonete se aproximou, um homem desceu, foi até o carro da família e efetuou os disparos.

Lucas, a esposa e o bebe foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada no hospital. A mulher e a criança também foram atingidas e ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Os autores fugiram logo após o crime e a polícia investiga o caso.

