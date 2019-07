Sem cinto, idoso capota carro e morre esmagado

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Valdomiro Ferreira de Andrade, 66, morreu após capotar o veículo em que conduzia.O caso ocorreu na região de Jauru, no município de Coxim na manhã de segunda-feira(1).

Ele não usava cinto de segurança quando aconteceu o acidente e acabou esmagado. De acordo com o site Edição de Notícias, a vítima, que era conhecida por "Denda", conduzia um Fiat Uno.

O corpo foi arremessado de forma parcial para fora, sendo esmagado durante o capotamento. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, distante aproximadamente 50km do município, ele já estava morto

Ainda de acordo com o site, testemunha contou que Valdomiro se assustou com um caminhão que trafegava no sentido contrário e perdeu o controle de direção.

Deixe seu Comentário

Leia Também