Mulher morre e três ficam feridos em capotagem

Josinete de Lima da Silva, 50 anos, morreu na tarde de segunda-feira (3), depois de ser arremessada de um veículo que capotou na rodovia MS-487, próximo à cidade de Itaquiraí. Outros três ocupantes do veículo ficaram feridos.



De acordo com informações do site Dourados News, o carro modelo Onix era conduzido por Jadson Henrique de Alcantara Silva, 29 anos, e por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção do automóvel, capotou e foi parar em um matagal às margens da rodovia.



Josinete foi lançada para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Joel da Silva, 70 anos, teve uma lesão na clavícula e no olho, Janeya da Silva, 41 anos, fraturou o braço e teve traumatismo craniano. Já o motorista fraturou o punho.



As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa de Naviraí.

