Motoboy fica ferido em acidente no centro da capital

O motoboy Wesley Lima Rodrigues, 29 anos, ficou ferido após a motorista Rairane Leticia Nunes, 30 anos, que dirigia um veículo Gol de cor prata, atingir ele durante uma conversão no centro de Campo Grande na manhã desta quinta-feira (30).



Segundo informações de testemunhas relatadas ao JD1 Notícias, o motoboy seguia na rua 13 de Maio, na pista da esquerda, enquanto a mulher dirigia pela pista do meio da rua. A motorista resolveu fazer uma conversão na avenida Marechal Cândido Mariano Rondon, e acabou atingindo motociclista.



A médica veterinária Rairane, disse que não sabe de onde o rapaz surgiu e afirma que deu seta para virar na rua. “Eu tentei tirar o carro na hora que eu vi ele pelo retrovisor, mas ele tava meio rápido”, explicou a motorista.



Já a testemunha que estava no local, Gustavo Eifler, 29 anos, disse que a motorista acionou a seta já virando, em cima da faixa de pedestre, o que não teria dado tempo para o motoboy desviar do carro dela. “Ela virou do nada, o capacete dele amassou, o pé dele tava meio torto e até a calota do carro tava na pedaleira do motoboy”, contou.



Gustavo também contou que os acidentes no local acontecem todos os dias. “Nossa faixa de contenção e de pedestres são inexistentes, aqui é o "centro do acidente", e cadeirante vive caindo por causa da rampa”, finalizou.



O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Jardim Leblon.

