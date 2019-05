Motociclista morre em acidente na BR-163

Joilson Francelino, com informações do site Edição MS

Fábio Rodrigues Silva, 34 anos, morreu no domingo (19) em acidente na BR-163, próximo a Sonora.

De acordo com informações do site Edição MS, Fabio pilotava uma motocicleta com placas de Pedro Gomes quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão.

Com o impacto, a motocicleta ficou destruída e a vítima morreu na hora. Clodoaldo Vieira, 50 anos, motorista do caminhão nada sofreu. A pista precisou ser interditada por um tempo, para que a perícia fizesse seu trabalho.

O corpo de Fábio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Coxim.

