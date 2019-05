Homem toma arma de policial, troca tiros com outros e morre em telhado de casa

Renan Matos de Souza, 30 anos, morreu em suposto confronto com a polícia em Coxim. Informações apontam que o homem teria sido baleado em cima de uma residência onde estava escondido.



De acordo com informações do site Edição MS, "Renanzinho", como era conhecido, teria entrado em luta corporal com um policial civil, por motivos não esclarecidos. Ele tomou a arma do policial e começou fugiu pela região da Vila Bela efetuando disparos.



"Renanzinho" correu por quase 200 metros, invadiu casas das redondezas, mas acabou cercado por outros policiais. Durante troca de tiros o rapaz foi baleado no telhado de um dos imóveis. Ele teria ficado pendurado entre as telhas e uma mangueira, onde morreu.



A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. Ainda de acordo com o Edição MS, "Renanzinho" tem uma ficha criminal extensa por furtos, roubos e já havia sido preso várias vezes. O rapaz estava em liberdade condicional e teria retirado a tornozeleira eletrônica.

