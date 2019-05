Ciclista tem a cabeça esmagada por carreta em acidente

Joilson Francelino, com informações do Jornal da Nova

José Dalmo Gonçalves, 64 anos, morreu no início da noite desta quinta-feira (23) depois de se envolver em um acidente e ter a cabeça esmagada em uma avenida de nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, ele trafegava com sua bicicleta quando teria se desequilibrado e caído, momento em que foi atropelado por uma carreta. A roda passou por cima da cabeça do homem, que morreu na hora.

O motorista seguiu viagem e não se sabe se ele teve ciência do acidente. O Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia Criminal estiveram no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Deixe seu Comentário

Leia Também