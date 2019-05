Homem bêbado pede para descansar e morre no sofá do vizinho

Sérgio Caetano, 54 anos, morreu no sofá do vizinho em Campo Grande, na noite de quarta-feira (22), segundo informações do boletim de ocorrência.



O fato ocorreu às 19h40 no Jardim Anache. Segundo o registro policial, o homem chegou na casa do vizinho alcoolizado e pediu para descansar um pouco, já que não conseguiria chegar em casa.



O dono da casa saiu da sala e retornou ao ouvir um barulho no cômodo. Sérgio tinha caído no chão, o vizinho acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Ainda de acordo com o boletim, a equipe do Samu encontrou o homem imerso no próprio vômito, com rigidez generalizada, rosto com deformação e com o nariz sangrando.



O vizinho informou que ele e Sérgio são amigos há anos e que Caetano sempre bebeu muito e não conseguia parar.



O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

