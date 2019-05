Homem é morto a pauladas e pedradas, em Juti

O catador de material reciclável, Orlando Batista da Silva, foi assassinado na madrugada deste sábado (18), em Juti. O fato ocorreu nas proximidades de uma festa no clube de laço do município.



De acordo com informações do Dourados News, a polícia disse que a vítima recebeu vários golpes de pedras e pauladas. O corpo do homem foi encontrado em uma estrada vicinal.



A suspeita é de que o assassinato tenha a ver com o fato do homem ser usuário de drogas. Orlando morava próximo a um posto de combustíveis localizado na região da BR-163. A perícia foi acionada e o caso será investigado.

