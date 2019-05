Detento é encontrado morto pendurado por fios em cela

O detento Patrick Conrado da Silva Leste, 18 anos, foi encontrado enforcado dentro de uma cela do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, segundo informações do boletim de ocorrência.



O rapaz foi preso em fevereiro deste ano por tráfico de drogas e associação criminosa.



Ainda de acordo com informações do registro policial, os agentes penitenciários foram chamados pelos outros presos por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (16), quando os colegas de cela encontraram Patrick enforcado com fios.



O jovem estava na cela nove do presídio. Os colegas de cela do detento afirmaram que ele havia cometido suicídio, mas a polícia vai investigar o caso que foi registrado como morte a esclarecer.

