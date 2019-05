Motoristas de aplicativo pedem segurança após morte de colega

Cerca de 50 motoristas de aplicativo para transporte privado urbano, se reúnem nos altos da Afonso Pena, em Campo Grande, nesta manhã de terça-feira (14). A categoria faz ato de pararalização com o objetivo de chamar a atenção das autoridades para a segurança dos trabalhadores.



Os motoristas estão fazendo uma carreata e passarão pelo centro da capital com a palavra “luto” pintada nos veículos, fazendo alusão às mortes dos profissionais nos últimos meses.



Segundo informações do representante da Associação dos Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motoristas Autônomos do MS (Applic-MS), Paulo Cesar Pinheiro, os motoristas estão muito preocupados com a segurança deles e com a falta de respaldo da gerência do aplicativo.



“Estamos de luto, queremos acabar com essa "máfia" que não está nem ai para a categoria, todo dia um crime contra a gente, pessoas morrendo e nenhuma justiça”, explicou Paulo.



Morte



O motorista de aplicativo Rafael Baron, 24 anos, morreu após levar dois tiros quando chegava a um condomínio residencial no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, segundo informações do boletim de ocorrência.



O autor efetuou dois disparos de arma de fogo atingindo a vítima no pescoço e braço, que não chegou a descer do carro.



A carteira com documentos pessoais da vítima não foi encontrada, a polícia acredita que possa ter sido levada pelo autor. No local não tem câmeras de segurança em funcionamento.



O caso foi registrado como roubo majorado – se da violência resulta morte –, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.





