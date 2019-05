Motorista de aplicativo é morto a tiros na capital

O motorista de aplicativo Rafael Baron, 24 anos, morreu após levar dois tiros quando chegava a um condomínio residencial no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, segundo informações do boletim de ocorrência.



Ainda de acordo com o registro, Rafael chegou ao condomínio em um carro Gol. Ele foi abordado por um homem moreno vestido de calças e casaco.



O autor efetuou dois disparos de arma de fogo atingindo a vítima, no pescoço e braço, que não chegou a descer do carro.



A carteira com documentos pessoais da vítima não foi encontrada, a polícia acredita que possa ter sido levada pelo autor. No local não tem câmeras de segurança em funcionamento.



O caso foi registrado como roubo majorado – se da violência resulta morte –, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

