Briga em bar termina com tiros de bala de borracha

Graziella Almeida, com informações do G1

Um tumulto em frente a um bar do bairro Nova Lima, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (12), terminou com um homem, de 45 anos ferido e tiros de borracha disparados pela Polícia Militar.

De acordo com informações do G1, a vítima estava em frente ao bar e foi agredida a socos por dois homens que desceram de um carro de passeio e fugiram em seguida.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para a Santa Casa com corte na cabeça e fratura de clavícula.

Após a agressão houve tumulto no local e a PM teve que disparar quatro tiros de borracha para que as pessoas saíssem do local. Ninguém foi atingido.

