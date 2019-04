Vídeo mostra alunas brigando em escola da capital

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas alunas brigando em frente a Escola Municipal Aldo de Queiroz, no bairro Cidade Morena, em Campo Grande. O motivo da briga seria ciúmes de namorado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a briga aconteceu na terça-feira (23) e a direção da escola já tomou as medidas cabíveis. “As meninas foram suspensas por três dias e as famílias das alunas envolvidas, chamadas à unidade no mesmo dia”, informou em nota.

A Polícia Militar também foi acionada segundo a secretaria. “Os policiais conversaram com os pais das alunas e com os demais alunos no sentido de orientar quanto aos riscos de atitudes agressivas e a importância da orientação familiar”, completou.

Ainda de acordo com a secretaria, nenhum boletim de ocorrência foi registrado, já que as duas alunas se reconciliaram. Veja o vídeo da briga:

