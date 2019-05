Jovem é executado a tiros em bar

Willian Lopes Carneiro, 25 anos, foi executado a tiros em um bar, na madrugada desta quarta-feira (8), em Coronel Sapucaia, na fronteira com cidade paraguaia Capitan Bado. A vítima jogava sinuca, quando o pistoleiro chegou e começaram a disparar contra ele.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem chegou a pé e com um capacete na cabeça, já com a arma em mãos e disparou várias vezes contra Willian, que caiu sobre as mesas de sinuca e morreu. O pistoleiro fugiu após a execução, sem deixar rastro.

No local do crime foram encontradas 28 cápsulas deflagradas, de uma pistola calibre nove milímetros. A Polícia Civil investiga o caso e suspeita que o pistoleiro tenha usado uma arma com carregador estendido, pois o calibre suporta apenas uma carga de 15 tiros.

