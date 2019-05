Brasileiro é executado na fronteira

Matheus Henrique, com informações do Porã News

Na noite de sexta-feira (3), um brasileiro foi executado em Pedro Juan Caballero, município do Paraguai que fica na fronteira com Mato Grosso do Sul. Onda de homicídios na cidade Paraguaia assustam os moradores da região.

Segundo a polícia, por volta das 19h, o brasileiro Carlos Simeon Gomes Quevedo, conhecido como “Pulga”, conduzia o seu veículo Fiat Palio acompanhado de uma amiga. Ao chegar na sua residência, no bairro Mariscal Estigarribia, a vítima foi surpreendida por pistoleiros em um motocicleta, que realizaram aproximadamente 15 disparos contra ele. Carlos foi encaminhado para o Hospital Regional da cidade Paraguaia, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações se a amiga ficou ferida.

De acordo com informações do site Porã News, a polícia não descarta nenhuma hipótese, mas a suspeita é que a execução tenha sido por ajuste de contas. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios, com apoio da Direção de Investigações de Casos Puníveis e agentes da Polícia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan Caballero.

