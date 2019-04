Brasileiro e adolescente são executados na fronteira

Um brasileiro e um adolescente paraguaio foram mortos na fronteira de Pedro Juan Caballero, Paraguai com Ponta Porã. Os crimes ocorreram na noite de sexta-feira (26).

Conforme o site Porã News, João Carlos Soares Pinto da Silva, 29 anos, do estado de Santa Catarina, foi o primeiro a ser executado. Por volta das 20h, ele foi morto a tiros, após chegar a uma casa situada no bairro Cerro Coraí, em Pedro Juan Caballero, ele brigou com morador do local e foi assassinado. As investigações apontam que a vítima se dedicava a alugueis de kitinetes e empréstimos de dinheiro na região de fronteira, situação que poderia ter motivado a sua execução.

Por volta da 0h, Luís Miguel Sosa Rios, 15 anos, foi executado no bairro Obrero. Ceferiano Sánchez Fretes, 25 anos, cunhado da vítima, foi até a residência para buscar a noiva. Houve uma discussão com o adolescente e o mesmo acabou disparando com uma pistola 9mm contra o garoto.

Ceferiano tentou fugir com a ajuda de Freddy César Ortiz González, 23 anos, mas os dois foram presos. A Polícia investiga a causa das duas mortes.

