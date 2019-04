Vídeo mostra momento em que homem é executado em lava-jato

A execução de Rodrigo Gonçalves de Oliveira, 31 anos, foi registrada por uma câmera de segurança instalada ao lado do lava-jato onde o crime aconteceu na tarde de quarta-feira (24), em Dourados.

As imagens mostram o momento em que quatro homens chegam em duas motos e, um deles, desce e atira contra a vítima. No vídeo é possível ver uma pessoa correndo no momento dos tiros e outra, aparentemente sem ação.

Foram oito disparos que atingiram o rapaz. Quatro na cabeça e outros quatro nas costas, conforme informações da perícia.

Após o atentado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, porém, Rodrigo já estava morto. O caso é investigado. Nenhum dos suspeitos foram presos até o momento.

