Agente penitenciário é executado na fronteira

Duilio Florenciani Gonzalez , 38 anos, foi executado a tiros na manhã desta quarta feira (24) no bairro Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero.

Conforme o site Porã News, a vítima, que é agente penitenciário, foi alvejado na cabeça com sete disparos de pistola de calibre 9mm.

O crime ocorreu quando a vítima se deslocava até a penitenciária, e foi cercado pelos pistoleiros. A Polícia paraguaia investiga se Duilio foi assassinado devido a conduta no interior do sistema prisional. Ele estava com um quilo de cocaína e maconha, e provavelmente levaria a droga para o local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade.

