Vídeo mostra dono de joalheria e filho sendo executados em assalto

Pai e filho iniciavam mais uma jornada de trabalho na manhã desta quarta-feira (10) na joalheria da família, quando acabaram sendo executados por uma dupla de assaltantes. Circuito interno de tv registrou toda a ação dos bandidos, que conseguiram fugir logo em seguida, carregando uma bolsa com grande parte das mercadorias do estabelecimento comercial.

O crime aconteceu no município de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, onde residem cerca de 44 mil habitantes. Leomar Jacó Canpova, 55 e seu filho Fernando Canova, 35, receberam tiros à queima roupa, quando tentavam impedir a ação dos criminosos.

Os assaltantes estavam bem vestidos e não se importaram com a presença das câmeras. . As imagens mostram um dos assaltantes apontando a arma para duas mulheres, obrigando-as a colocarem as jóias numa sacola preta. No local, também estava a esposa de Leomar e uma vendedora, que não ficaram feridas.



Os criminosos fugiram em um Honda City em direção ao município de São Leopoldo, onde o veículo foi abandonado. O crime abalou os moradores do município, pois a cidade é considerada pacata. Até o fechamento desta edição os assaltantes não haviam sido capturados e nem identificados.

