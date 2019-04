Vídeo mostra menina sendo atropelada por caminhão

Uma câmera de segurança de um comércio registrou o momento em que menina é atropelada e morta por caminhão de gás no Portal Caiobá, em Campo Grande.

A jovem de 13 anos foi esmagada pelo veículo e morreu no local. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (4).

Conforme mostra as imagens, a menina estava trafegando na rua Cachoeira do Campo ao lado do caminhão que seguia na via. Em seguida, o veículo vira à direita para entrar na rua Gaia e a menina, que está em baixo do retrovisor do caminhão, vira junto.

A garota colide com o caminhão e vai parar embaixo do veículo. Ela foi esmagada.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a menina não resistiu aos ferimentos.

A rua foi interditada pela Polícia de Trânsito. A Perícia Técnica também esteve no local.









