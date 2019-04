Menina morre esmagada por caminhão no Portal Caiobá

Por volta das 10h da manhã desta quinta-feira (4), uma adolescente de aproximadamente 13 anos, morreu depois de ser esmagada por um caminhão de gás no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a menor trafegava em uma bicicleta atrás do veículo pela rua Cachoeira do Campo, quando em determinado trecho o condutor do caminhão fez uma conversão para entrar na rua Gaia, momento em que ocorreu o acidente.

A adolescente acabou sendo atropelada indo parar embaixo do veículo. O motorista foi avisado por populares sobre o ocorrido, pois, não tinha percebido o atropelamento.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a menor morreu no local. A vítima teve a cabeça esmagada e perdeu massa encefálica.

Ela estava sem documentos e até o fechamento da reportagem, ainda não havia sido identificada.

A rua foi interditada e a Polícia de Trânsito e Perícia Técnica compareceram ao local. As circunstâncias do acidente devem ser melhor apuradas pela polícia. Veja o vídeo, clique aqui.

