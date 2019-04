Trabalhador morre esmagado em indústria de embalagens

Da redação com informações da assessoria

Rosivaldo Pereira Alves morreu na manhã desta segunda-feira (1º) enquanto trabalhava na indústria de embalagens Inflex, em Dourados.

De acordo com informações preliminares, o trabalhador foi esmagado por uma máquina de impressão de embalagem. Uma equipe de socorro foi acionada, mas quando chegou a vítima já estava morta. Ele atuava no local há mais de 10 anos no setor de impressão de embalagens plásticas.

Peritos da Polícia Civil estão no local fazendo levantamentos. Outras informações em instantes.

