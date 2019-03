Idoso morre em acidente na BR-163

José Adalto Barreto, 70 anos, morreu em acidente na manhã desta sexta-feira (29), na BR-163, em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, José transitava de moto na rodovia quando, próximo ao um pesqueiro, colidiu com um carro de passeio.

Com o impacto, o idoso foi arremessado na pista e morreu antes da chegada do socorro. O motorista do carro, um jovem de 26 anos, não sofreu ferimentos. Segundo relatos, José teria cruzado a frente do carro.

A causa do acidente está sendo apurada.

