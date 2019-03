Motociclista morre em acidente com caminhão no São Conrado

Lucas Barbosa dos Santos, de 22 anos, morre em um acidente envolvendo um caminhão, na manhã desta sexta-feira (29) na rua Leão Zardo, cruzamento com a General Ângelo Frulegui da Cunha, no bairro São Conrado, em Campo Grande.

De acordo com as informações, o motociclista estava em uma CB 300, em alta velocidade pela Leão Zardo, quando no cruzamento com a General Ângelo, a vítima se deparou com o caminhão que recolhe caçamba de entulho, mas não houve tempo para frear e ele perdeu o controle da moto.

O capacete da vítima voou cerca de três metros de onde o motociclista caiu. Com o impacto da batida, o motociclista teve a cabeça esmagada ao cair no asfalto.

O caso foi registrado pela Polícia Civil e as causas do acidente serão apuradas.

Deixe seu Comentário

Leia Também