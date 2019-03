Motociclista morre na Santa Casa 11 dias apÃ³s acidente grave

Morreu na Santa Casa de Campo Grande, o motociclista Gerson Ferreira da Silva, 53 anos, ele estava há 11 dias internado após se envolver em acidente com outra motocicleta, na avenida das Bandeiras, na capital. O óbito foi registrado na noite de sexta-feira (8).

No dia do acidente, a vítima seguia numa Honda Titan quando acabou se envolvendo em acidente com uma Honda Fan dirigida por outro homem que seguia pela mesma via.

Os motociclistas foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Gerson sofreu Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave, trauma de tórax e fraturas do lado esquerdo do corpo. Ele foi levado à Santa Casa, onde acabou não resistindo e morrendo às 19h55 de ontem (8).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. E não se sabe o estado de saúde do outro envolvido no acidente.

