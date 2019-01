Maradona é internado em Buenos Aires

Na tarde desta sexta-feira (4) o ex-atleta Diego Maradona foi internado em Buenos Aires após realizar um exame de rotina e descobrir um sangramento estomacal.

O lendário ex-jogador foi realizar um checkup antes de voltar para o México onde treina a equipe Dorados de Sinaloa, ele foi internado na Clínica Olivos, onde realizara uma endoscopia.

Maradona chegou ao time Dorados em setembro de 2018. Desde então, já comandou a equipe em 15 partidas, com oito vitórias, dois empates e cinco derrotas. A equipe chegou à final do Apertura da Liga de Acesso do México, mas acabou derrotada pelo Atlético San Luís Potosí.

Como a lesão não é grave, é esperado que nas próximas horas ele seja liberado e volte para sua casa para descansar.

