Estreante em competição nacional, atleta da Capital fatura bronze em prova para surdos

Logo em sua estreia no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Mountain Bike para surdoatletas, a campo-grandense Tabata Larissa Rodrigues Lopes, de 32 anos conquistou a medalha de bronze na prova de ciclismo de estrada realizada neste fim de semana em Campo Grande.

“Comecei a pedalar durante a pandemia, pois sofria muita ansiedade. Moro em apartamento, me sentia presa e decidi fazer algo para melhorar. Comprei uma bicicleta usada para passear, fiz alguns percursos curtos e me senti bem. Depois, adquiri uma bicicleta melhor, comecei a treinar e passei a fazer parte de um grupo de ciclismo, que me acolheu. Fiquei muito feliz com o resultado na competição”, comentou Tabata, que pedalou ao lado de atletas experientes e de diversos estados do país.

Adriano Gianotto, presidente da Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul (FDSMS), destacou a importância da competição para a visibilidade e o desenvolvimento dos surdoatletas. “Ver atletas como a Tabata se destacando em um evento de nível nacional é motivo de grande orgulho. Isso mostra o quanto eles se dedicam e se superam, mesmo diante de adversidades”, afirmou Gianotto.

Os vencedores do campeonato terão a chance de se classificar para a Surdolimpíada Internacional, que será realizada entre os dias 15 e 26 de novembro de 2025, em Tóquio, no Japão. O evento reforça a importância da inclusão no esporte e coloca Mato Grosso do Sul como um dos principais incentivadores dessa causa.

A competição, realizada no sábado (19) e domingo (20), reuniu ciclistas de diferentes partes do Brasil. Organizado pela CBDS (Confederação Brasileira de Desportos de Surdos) em parceria com a FDSMS (Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul), o evento contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). No sábado, ocorreram as disputas de ciclismo de estrada, enquanto o domingo foi reservado para as provas de mountain bike.

