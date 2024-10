Rayssa Leal avança para as semifinais do STU Pro Tour no Rio de Janeiro

O STU Pro Tour do Rio de Janeiro começou nessa sexta-feira (18), no Rio de Janeiro. E Rayssa Leal já garantiu vaga nas semifinais do street feminino.

Rayssa abriu as disputas das baterias no street feminino. A maranhense levantou a Praça Duó na Barra da Tijuca ao competir ao lado da australiana Chloe Covell e da holandesa Keet Oldenbeauving.

As três avançaram para as semifinais. A brasileira Kayna Abel era a quarta integrante da bateria, mas teve que abandonar a competição depois de sua primeira volta, por causa de uma lesão no joelho.

A líder da bateria foi Chloe Covell, com 91,29 pontos. A Rayssa teve uma volta de 69 pontos. Ela caiu na manobra final de sua primeira volta, mas conseguiu garantir no resultado da segunda chance. Keet Oldenbeuving ficou com a terceira posição.

Além da medalhista olímpica, Pâmela Rosa também avançou para as semifinais do street feminino, que acontecem no sábado (19), com transmissão ao vivo dos canais sportv.

Ainda no street, as brasileiras Marina Gabriela, Giovana Dias, Isabelly Ávila, Ariadne Souza e Maria Almeida também estão nas semis. No park feminino, representando o Brasil, estão Raicca Ventura, Fernada Tonissi e Yndiara Asp seguem na disputa.

