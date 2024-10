Inscrições seguem abertas para o Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa

As inscrições para o 2º Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa, agendado para os dias 16 e 17 de novembro, estão abertas até o dia de 25 de outubro.

O evento acontecerá em Campo Grande, e podem participar atletas federados e não-federados de todas as regiões do Brasil. A expectativa é receber também atletas do Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Esportistas menores de 18 anos estão isentos da taxa de inscrição. Os atletas mais bem colocados de cada divisão serão premiados com troféu e medalhas. Mais de 20 competidores já estão inscritos.

Os jogos serão na sede da Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul, no Shopping Bosque dos Ipês.

O 2º Torneio será realizado pela Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefufems), com participação das federações goiana e brasiliense e chancela da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM).

