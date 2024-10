Ele voltou! Neymar reestreia após lesão no joelho; veja reações à volta do jogador

Neymar está de volta aos gramados. Após mais de um ano sem jogar, o craque brasileiro entrou em campo nesta segunda-feira (21), aos 31 minutos do segundo tempo da partida entre o Al-Hilal e Al-Ain, pela Champions League da Ásia.

O jogador entrou no lugar de Nasser Al-Dawsari. O placar final ficou 5 a 4 para Neymar e companhia, mas sem gol do brasileiro, que quase marcou duas vezes, uma foi para fora, e outra o goleiro adversário, Khalid Eisa, defendeu.

O último jogo do atacante havia sido em outubro de 2023, pela Seleção Brasileira contra o Uruguai, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Desde então, ele vinha em processo de recuperação.

Reações à volta de Neymar

A expectativa pela volta de Neymar tomou conta do Al-Hilal nos últimos dias, depois de o técnico Jorge Jesus indicar que ele estava em boas condições e poderia ser utilizado nesta segunda-feira. O brasileiro treinou com o restante do elenco no último domingo (20) e foi relacionado para o confronto nos Emirados Árabes.

Além do Al-Hilal, amigos de Neymar, fãs, e a Seleção Brasileira também ficaram eufóricos com a reestreia do jogador. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está monitorando, de longe, a situação de Neymar, visto que a próxima convocação será em novembro, quando o Brasil encara a Venezuela, fora de casa, e o Uruguai, em Salvador.

A pré-lista precisa ser enviada aos clubes até o dia 27 deste mês, e a definição dos 23 nomes divulgada no dia 1º de novembro.

A Fifa celebrou o retorno em seu perfil em português nas redes sociais: "Ele voltou". O surfista Gabriel Medina, um dos grandes amigos de Neymar, também fez um registro acompanhando o momento.

O cantor Thiaguinho, outro amigo pessoal do jogador, também postou assistindo ao duelo entre Al-Hilal e Al-Ain. O Santos, clube que revelou Neymar, fez uma postagem em homenagem ao atacante, lembrando o carinho do torcedor santista pelo jogador. "É bom te ver de volta, eterno Menino da Vila. Vai pra cima deles!", escreveu o perfil do Peixe.

Como não está inscrito na liga saudita, Neymar está regularizado para jogar apenas na Champions e copas nacionais até o fim de 2024. O último jogo oficial dele pelo Al-Hilal havia sido também em outubro do ano passado, contra o Nassaji Mazandaran.

