Campeonato Feminino de MS é adiado novamente

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) anunciou nesta quinta-feira (17), o adiamento da rodada inaugural do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino 2024, que estava prevista para os dias 19 e 20 de outubro.

O motivo, segundo a entidade, é a necessidade de finalizar os trâmites legais e burocráticos relacionados ao convênio de fomento com a Fundesporte-MS.

O presidente interino da FFMS, Estevão Petrallás, emitiu uma nota destacando que a entidade está trabalhando para resolver essas pendências o mais rapidamente possível. Ele também afirmou que em breve serão divulgadas novas datas para o início da competição.

Esta é a seguna vez que o início do torneio é adiado. A primeira vez aconteceu no início de outubro, quando a data prevista era o dia 12. Mas por causa de ajustes, foi remarcado para o dia 19.

