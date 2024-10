Campeonato Feminino de MS é adiado para 19 de outubro

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) anunciou o adiamento do início do Campeonato Estadual Feminino para o dia 19 de outubro.

A princípio, o início seria no próximo sábado (12), mas segundo a FFMS. devido a ajustes, a data foi alterada. A tabela ainda não foi atualizada, mas a entidade manteve as partidas da data inicial.

Participarão desta edição a Portuguesa, Cefac, Operário, Aquidauanense, Corumbaense, Seinter, Comercial, Costa Rica e São Gabriel. Os times estão divididos em três grupos, e classificarão para a segunda fase os dois melhores colocados de cada e os dois melhores times com índice técnico.

A abertura terá três confrontos, ainda sem local e horário confirmado:

Portuguesa x Cefac

Aquidauanense x Seinter

São Gabriel x Comercial

A equipe campeã garantirá acesso às competições nacionais que o Estado tem vaga, como o Campeonato Brasileiro Feminino A3.

