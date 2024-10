Real vence com hat-trick de Vini. Jr e Dortmund perde a liderança da Champions

Os primeiros jogos da 3º rodada da 'fase de liga' da Champions League aconteceram nesta terça-feira (22), e times como Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund e PSG entraram em campo.

Entre os primeiros jogos do dia, o Mônaco aplicou a goleada de 5 a 1 em cima do Estrela Vermelha. Já o Milan venceu por 3 a 1 a partida contra o Club Brugge.

No principal jogo do dia, o reencontro entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund, que protagonizaram a final da temporada passada de Champions, na qual o espanhóis se consagraram campeões, Vini Jr. aplicou um hat-trick nos adversários.

O Real Madrid começou perdendo de 2 a 0, e em casa, virou o placar para 5 a 2. Com isso, os alemães, que até então lideravam a tabela da competição, desceram para a 5º colocação. E o Aston Villa assumiu o 1º lugar.

O Arsenal venceu, em casa, por 1 a 0 o Shakhtar Donetsk. Enquanto a Juventus perdeu na Itália para o VfB Stuttgart, pelo mesmo placar. Já o PSG empatou contra o PSV no Parc des Princes.

E o Girona, que participa da sua primeira Champions, conseguiu a sua primeira vitória, contra o Slovan Bratislava, por 2 a 0. Os espanhóis já haviam perdido para o PSG e para o Feyenoord.

Nesta quarta-feira (23), acontecerão os últimos jogos da 3º rodada da Champions, e um deles muito aguardado pelos fãs de futebol, Barcelona x Bayern de Munique.

Confira os jogos dessa quarta de Champions League:

12h45 - Atalanta x Celtic

12h45 - Stade Brestois x Bayer Leverkusen

15h - RB Leipzig x Liverpool

15h - Manchester City x Sparta Praga

15h - Barcelona x Bayern de Munique

15h - Atlético de Madrid x LOSC

15h - RB Salzburg x Dínamo Zagreb

15h - Benfica x Feyenoord

15h - Young Boys x Inter de Milão

Confira como ficou a classificação:

