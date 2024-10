Dourados vence o 1° Torneio de Futebol Feminino Indígena

O 1° Torneio de Futebol Feminino Indígena chegou ao fim, consagrando o time de Dourados como campeão.

O torneio aconteceu em Campo Grande e durou três dias, reunindo mais de 100 jogadoras de três etnias, Terena, Guarani Kaiowa e Kadiweu.

A competição foi realizada pela Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, afim de promover a inclusão, o empoderamento e a conscientização nas comunidades.

A final foi entre Dourados e Bodoquena, com o placar final de 2 a 0, dando o título para as douradenses. Sidrolândia ficou em terceiro ao vencer Miranda por 4 a 0.

Jaqueline, do Dourados, foi eleita a melhor jogadora do torneio, já a melhor goleira foi Ana Gabriela, do mesmo time. E a artilharia ficou por conta de Tainá, do Sidrolândia.

