Ídolo do Palmeiras, Valdivia é preso por estupro

Valdivia, ídolo do Palmeiras, foi detido na madrugada desta terça-feira (22). O ex-jogador e atual comentarista é acusado de ter cometido um crime sexual. Entretanto, a infração não foi revelada. A denúncia formal ocorrerá na tarde desta terça.

“Esta tarde a Promotoria recebeu uma denúncia por crime sexual contra Jorge Valdivia. Ele está sendo pesquisado e a diligência está em desenvolvimento. Para proteção da vítima, não daremos mais informações”, anunciou o Ministério Público.

Em nota, Valdivia nega que tenha agredido sexualmente qualquer pessoa. Ele afirma que manteve uma relação sexual com uma mulher adulta e que vai colaborar com a investigação do Ministério Público.

“Não tenho conhecimento das motivações por trás desta ação, mas nego firmemente ter agredido sexualmente alguém. Mantive um relacionamento consensual com uma mulher adulta, por isso estarei à disposição do Ministério Público assim que amanhecer”, escreveu Valdivia.

O caso - De acordo com o jornal La Tercera, do Chile, a mulher que denunciou Valdivia afirmou que o caso ocorreu nesse domingo, dia 20 de outubro. A tatuadora diz que os dois se conheceram no restaurante peruano Chicha em Ají, em Providencia, no Chile. Eles teriam combinado de se encontrar no local para agendarem uma tatuagem e, depois de ingerir bebidas, ela não lembra o que aconteceu.

A mulher também teria afirmado que ouviu de Valdivia que eles tiveram relações sexuais.

