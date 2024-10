Bia Haddad cai nas quartas do WTA 500 de Ningbo e pode deixar top 10

Bia Haddad encerrou a sua campanha no WTA 500 de Ningbo após ser derrotada pela espanhola Paula Badosa, número 15 do mundo, nas quartas de final da competição, nesta sexta-feira (18).

O placar foi 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 a favor da espanhola. Com essa derrota, Bia, que recentemente voltou ao top 10 do ranking mundial, corre o risco de ser ultrapassada e perder a posição.

O confronto entre Bia e Paula foi equilibrado, com uma vitória para cada lado nos encontros anteriores. Além disso, o jogo tinha uma importância adicional devido à proximidade de ambas no ranking. Paula está em 14º lugar e pode subir para o top 10 se vencer o torneio.

A espanhola agora enfrentará a russa Daria Kasatkina, número 9 do mundo, nas semifinais. Já Bia aguarda o desfecho do torneio e das posições no ranking, e deve se concentrar em sua preparação para o WTA 500 de Tóquio, que acontece no final de outubro.

