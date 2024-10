Mato Grosso do Sul conquista 24 medalhas e é vice no Campeonato de Luta de Braço

No último fim de semana, atletas sul-mato-grossense de luta de braço participaram do Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, em São Paulo.

A delegação de Mato Grosso do Sul ficou em 2º lugar no ranking final, com 229 pontos, conquistando 13 medalhas de ouro, quatro de prata e sete de bronze. São Paulo ficou com a parte mais alta do pódio somando 125 medalhas.

A competição valia vaga para o pan-americano de 2025. Confira como ficou a classificação:

Federação Paulista – 1179 pontos (125 medalhas)

Mato Grosso do Sul – 229 pontos (24 medalhas)

Federação Gaúcha – 247 pontos (27 medalhas)

Masculino Senior 60kg Esquerdo

João Paulo Barbosa – Federação Paulista

Doriedson Souto – Federação Paulista

Edenilson Ferreira da Silva – Mato Grosso do Sul

Masculino Jovem 23 +90kg Esquerdo

Igor Lucas Vieira da Motta – Mato Grosso do Sul

Fernando Ferraz Mendonça Coelho – Rio de Janeiro

Cássio Felipe de Oliveira Alves – Mato Grosso do Sul

Masculino Junior 18 60kg Esquerdo

Edenilson Ferreira da Silva – Mato Grosso do Sul

Vitório Emanuel Miranda – Federação Gaúcha

Pedro Nieto Llanas Silva – Federação Paulista

Masculino Junior 18 70kg Esquerdo

Vitor Cesero Trevisan – Federação Gaúcha

Anderson Kaua Mendes Dos Santos – Federação Paulista

Rian Carlos Guielebo Zamora – Mato Grosso do Sul

Masculino Senior 70kg Esquerdo

Jonatas Yudi Tashiro – Mato Grosso do Sul

Thanaue Andrade dos Santos – Federação Gaúcha

Claudinei Pereira de Carvalho – Federação Paulista

Masculino Senior 110kg Esquerdo

Dorrion Fernando Guerra – Federação Paulista

Victor Eduardo de Oliveira Alves – Mato Grosso do Sul

Andrew Renato Gonçalves Kustor – Federação Paulista

Feminino Senior 60kg Esquerdo

Chris Souza – Mato Grosso do Sul

Renata Lemes V. Silva – Federação Paulista

Andressa Karina F. Souza – Federação Catarinense

Masculino Master +100kg Esquerdo

Roberto Da Silva – Federação Paulista

Alex Machado Prado Lima – Mato Grosso do Sul

Elveres Rodrigues De Oliveira – Federação Gaúcha

Feminino Master 60kg Esquerdo

Chris Souza – Mato Grosso do Sul

Aparecida Sevilha – Federação Paulista

Anna Celia Silva dos Santos – Federação Maranhense

Masculino Gran Master 100kg Esquerdo

Emidio Rodrigues Santos Junior – Mato Grosso do Sul

Angelo Previtale Neto – Federação Paulista

Mauricio De Souza Andrade – Federação Mineira

Masculino Pcd 90kg Esquerdo

Joelson Moraes Fernandes – Federaçao Gaúcha

Adelar Silva – Federação Gaucha

Everton Gomes De Souza – Mato Grosso do Sul

Masculino Junior 18 60kg Direito

Edenilson Ferreira da Silva – Mato Grosso do Sul

Vitório Emanuel Miranda – Federação Gaúcha

Pedro Nieto Llanas Silva – Federação Paulista

Masculino Junior 18 70kg Direito

Rian Carlos Guielebo Zamora – Mato Grosso do Sul

Vitor Cesero Trevisan – Federação Gaúcha

João Vitor Pinto – Federação Gaúcha

Masculino Jovem 23 +90kg Direito

Igor Lucas Vieira da Motta – Mato Grosso do Sul

Cassio Felipe de Oliveira Alves – Mato Grosso do Sul

Fernando Ferraz Mendonça Coelho – Rio de Janeiro

Masculino Senior 70kg Direito

Luciano Jordao – Federação Paulista

Thanaue Andrade dos Santos – Federação Gaúcha

Jonatas Yudi Tashiro – Mato Grosso do Sul

Masculino Senior 100kg Direito

Leandro Donizete Chiavegati - Federação Paulista

Leonardo dos Santos de Lima – Federação Paranaense

Emidio Rodrigues Santos Junior – Mato Grosso do Sul

Masculino Senior 110kg Direito

Victor Eduardo de Oliveira Alves – Mato Grosso Do Sul

Igor Lucas Vieira da Motta – Mato Grosso Do Sul

Dorrion Fernando Guerra – Federação Paulista

