Após três meses internado, morre o ator D'Artagnan Júnior

O ator José D'Artagnan Junior, 64 anos, morreu neste domingo (24), no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pelo seu irmão Jefferson de Paula, divulgado em suas redes sociais.

D'Artagnan era paulista e estava internado há 90 dias com problemas no fígado e sofria de Hepatite C e Pancreatite. Ele era casado com a autora Maria Carmem Barbosa que escreveu, junto com Miguel Falabella, novelas como "Salsa e Merengue" e "A Lua me Disse”. Falabella também lamentou em suas redes sociais a morte do colega.

O último papel de D'Artagnan na TV foi em 2012 na novela da Globo "Salve Jorge".

